Constitutioneel Hof Oostenrijk draait hoofddoekverbod op basisscholen terug

Het Constitutioneel Hof van Oostenrijk heeft het verbod op hoofddoeken voor kinderen op basisscholen teruggedraaid. De wet is volgens het Hof specifiek gericht op de islamitische hoofddoek en is daarom in strijd met religieuze vrijheid.

De wet werd ruim een jaar geleden ingevoerd door de vorige regering, een coalitie van de rechts-populistische FPÖ en conservatieve ÖVP. Die regering maakte toen ook bekend dat het joodse keppeltje en de sikh-tulband niet onder de wetgeving zouden vallen.

Het Oostenrijkse kabinet noemde de wet vorig jaar een maatregel tegen de onderdrukking van moslimmeisjes, maar volgens de rechter worden met een verbod de verkeerde mensen gestraft. Ook bestaat er een risico dat het voor moslimmeisjes moeilijk wordt om toegang te krijgen tot onderwijs door het verbod.

Minister Fassman van Onderwijs reageert teleurgesteld op het vonnis. "Ik betreur het dat meisjes niet de kans krijgen om op een vrije manier lessen te volgen." De grootste moslimorganisatie van het land is opgelucht en stelt dat gelijke kansen voor meisjes en vrouwen niet kunnen worden bereikt met een verbod.