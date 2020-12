Hooggerechtshof VS verwerpt opnieuw rechtszaak over verkiezingsuitslag

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft voor de tweede keer deze week een rechtszaak verworpen die de verkiezingsoverwinning van Joe Biden in enkele staten moest terugdraaien.

Ditmaal gaat het om een zaak die de staat Texas had aangespannen om bezwaar te maken tegen de uitslagen in Pennsylvania, Georgia, Wisconsin en Michigan. Woensdag werd een verzoek van de Republikeinen afgewezen om de verkiezingsuitslag in Pennsylvania ongeldig te verklaren.

Het Hooggerechtshof oordeelt nu dat Texas niet heeft aangetoond waarom het zich zou mogen mengen in de verkiezingsuitslag van andere staten.

The big one

Trump noemde de zaak die vandaag is verworpen eerder nog "the big one". Hij hoopte dat het Hooggerechtshof de winst van Biden zou terugdraaien en hem daarmee nog vier extra jaren in het Witte Huis zou bezorgen. De zaak werd gesteund door 18 staten waar Trump had gewonnen bij de verkiezingen, 126 Republikeinse Congresleden en Trump zelf.

De president beweert al tijden dat er is gesjoemeld bij de verkiezingen. Hij zegt dat poststemmen zijn vervalst en dat er namens overleden mensen is gestemd, maar hij heeft die beschuldigingen in meerdere rechtszaken niet hard kunnen maken.

Of Trump nu zijn pogingen om de overwinning van Biden terug te draaien staakt, is allerminst zeker. Nog voordat het Hooggerechtshof uitspraak deed, plaatste hij op zijn twitteraccount enkele spotjes, waarin hij mensen oproept naar zijn website te gaan en geld te doneren.

Een adviseur uit het kamp-Trump zegt tegen CNN voorlopig "echt niet" te stoppen met de zaken: