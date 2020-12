Automobilist rijdt in op demonstranten in New York

In New York is een automobilist ingereden op demonstranten die een protestmars hielden om gedetineerde immigranten te steunen die in hongerstaking zijn gegaan. Zes mensen raakten gewond en moesten naar nabijgelegen ziekenhuizen voor een behandeling. De verwondingen zouden niet levensbedreigend zijn. Let op: onderstaande beelden kunnen schokkend zijn. Te zien is hoe de auto inrijdt op de demonstranten.

Volgens demonstranten reed de bestuurder met opzet in op de betogers. De politie onderzoekt of er inderdaad opzet in het spel is, de 52-jarige vrouwelijke bestuurder wordt ondervraagd. Ook een 29-jarige vrouw die in de auto zat is door de politie gehoord. Het incident gebeurde rond 16.00 uur lokale tijd in Manhattan. Er waren zo'n vijftig mensen op het moment van de aanrijding aanwezig op de plek van het ongeval. Voor het incident zou de langzaam rijdende auto, een zwarte BMW, omsingeld zijn geweest door een groepje demonstranten. De auto zou plotseling snel zijn weggereden en raakte daarbij diverse omstanders die niet op tijd weg konden springen.