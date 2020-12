Almere City blijft in het spoor van koploper Cambuur, averij De Graafschap

Almere City heeft de druk op koploper SC Cambuur vrijdagavond opgevoerd. De nummer twee van de eerste divisie won met 3-2 van Telstar. Nummer drie De Graafschap speelde in eigen huis met tien man gelijk tegen Jong Ajax: 2-2.

Almere City schoot uit de startblokken in Velsen-Zuid. Binnen tien minuten scoorde de ploeg drie keer. Telstar, dat aantrad in een speciaal regenboogshirt om aandacht te vragen voor de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap, liet na een kwartier van zich horen via een doelpunt van Glynor Plet.

Na rust bracht Illias Bronckhorst de thuisploeg terug in de wedstrijd. In de allerlaatste seconden schoot Telstar-doelman Jasper Schendelaar (meegekomen met een hoekschop) nog op de paal.