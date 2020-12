Nederlands onderonsje in Bundesliga; Weghorst en Dost allebei trefzeker

De enige wedstrijd vanavond in de Bundesliga bleek er een met twee Nederlandse hoofdrolspelers. Wout Weghorst namens Vfl Wolfsburg en Bas Dost voor Eintracht Frankfurt namen de doelpunten van de avond voor hun rekening. Weghorst trok aan het langste eind, het werd 2-1 voor de thuisploeg.

In Wolfsburg kwam er pas na een uur spelen een beetje leven in de brouwerij. Dost mocht vanaf de penaltystip Frankfurt op voorsprong zetten en deed dat zonder blikken of blozen. Vijftien minuten later gebeurde hetzelfde aan de andere kant van het veld. Ook daar ging de bal op de stip.

Weghorst op dreef

Weghorst, die vijf wedstrijden op rij heeft gescoord, benutte de penalty en bracht daarmee de stand weer op gelijke hoogte, 1-1. Twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd was het wederom Weghorst die de wedstrijd in het voordeel van de thuisclub besliste. Door een slimme steekpass van Xaver Schlager kon Weghorst in een beweging de bal achter Frankfurt-keeper Kevin Trapp krijgen.

Vooral dankzij de doelpunten van Weghorst is Wolfsburg dit seizoen nog altijd ongeslagen in de Duitse competitie. Op de topscorerlijst moet de Nederlander met negen doelpunten alleen de vedettes Robert Lewandoski (12 doelpunten) en Erling Haaland (10 doelpunten) voor zich dulden.