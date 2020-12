Gezinsman Hoekstra gaat alsnog CDA-kar trekken

Als Wopke Hoekstra een belangrijke beslissing over zijn werk moet nemen, gaat hij eerst met zijn partner in conclaaf. Vanmorgen, toen hem de vraag werd voorgelegd of hij de nieuwe lijsttrekker van het CDA wil worden, zei hij ook weer: "Dat ga ik eerst met Liselot bespreken." Want de vader van vier wil voor alles de balans tussen werk en gezin bewaken.

Hoekstra (45) en zijn verloofde, die huisarts is, waren er vorig jaar al uit. Hij besloot, na veel overleg met het thuisfront: ik doe het niet, ik stel me niet kandidaat als lijsttrekker van het CDA, ik ben niet uit het juiste hout gesneden. "Ik vind dat ik uiteindelijk meer een bestuurder ben dan een beroepspoliticus. Ik wil dicht bij mezelf blijven", meldde hij afgelopen juni aan de buitenwereld.

Hoekstra werd gezien als een van de kroonprinsen van het CDA. Het partijbestuur wilde hem of 'coronaminister' Hugo de Jonge als opvolger van Sybrand Buma, die vorig jaar burgemeester van Leeuwarden werd. Maar Hoekstra bedankte dus. Hij sloot niet uit dat hij nog eens zou terugkeren als minister. Maar op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer wilde hij niet, laat staan als nummer 1.

Ideale schoonzoon

Het komt er nu toch van. Gisteravond gaf Hugo de Jonge er de brui aan. Hij wil zich helemaal concentreren op de strijd tegen corona en vindt dat niet te combineren met campagne voeren. En nu schuift het CDA-bestuur dus alsnog de 'ideale schoonzoon' naar voren als het gezicht van de partij. De leden moeten zich nog wel over de kandidatuur uitspreken.

Binnen het CDA gold Hoekstra al langer als een talent. Hij was consultant bij adviesbureau McKinsey. Daarvoor had hij verschillende leidinggevende functies bij Shell, onder meer in Duitsland. In 2011 werd hij op 35-jarige leeftijd verreweg het jongste lid van de Eerste Kamerfractie van het CDA. Hoekstra viel op als woordvoerder over de pensioenwetgeving. In aanloop naar de verkiezingen in 2017 schreef hij mee aan het CDA-verkiezingsprogramma.

'Hele diepe zakken'

Hoekstra werd in 2017 minister van Financiën in het kabinet-Rutte III. Het laatste jaar draaide zijn werk voornamelijk om corona. Hij is één van 'de drie W's', de drie ministers met een W in hun naam, die over de financiële regelingen gaan. Naast Wopke Hoekstra zijn dat Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Eric Wiebes (Economische Zaken).

Hoekstra is de man die steeds uitlegt dat er nu miljarden kunnen worden uitgegeven aan steunmaatregelen, omdat Nederland altijd een keurig financieel beleid heeft gevoerd. "We hebben hele diepe zakken", zei hij. In tegenstelling tot veel andere landen. De Nederlandse schatkistbewaarder haalde zich in Europa de woede op de hals, omdat hij niet zomaar geld uit het corona-noodpakket wilde geven aan landen als Italië en Spanje, die minder zuinig waren geweest.

#werkprivebalans

Hoekstra laat graag zien hoe het er bij hem thuis aan toegaat. Bij zijn Twitterberichten plaatst hij vaak de hashtag #werkprivebalans. Dat hij die balans goed in de gaten houdt, bleek afgelopen zondag nog. Bij een Catshuis-overleg over de coronamaatregelen dook hij op met zijn zoon. Die moest later op de middag afzwemmen voor zijn C-diploma en zich tot die tijd in de ambtswoning van de premier vermaken.

De minister liet zich eerder dit jaar door tv-maker Ivo Niehe portretteren als een echte familyman. En dat past allemaal uitstekend bij het CDA. De partij noemt het gezin in het nieuwe verkiezingsprogramma opnieuw "de hoeksteen van de samenleving" en wil meer aandacht voor ouders die door de combinatie van werken en zorg "topsport" beoefenen. Ouders zoals Hoekstra en zijn partner dus.