Coronacrisis inspireert Taylor Swift: twee albums in krap vijf maanden

Zangeres Taylor Swift verraste de muziekwereld door gisteren vanuit het niets haar tweede album van het jaar uit te brengen. Evermore volgt op Folklore, dat in juli ook zonder vooraankondiging de wereld in werd gebracht.

Zowel Folklore als Evermore wordt hoog aangeslagen door muziekkenners. Ze roemen de meer ingetogen stijl van Swift in vergelijking met haar vorige werk.

Hedwig van Driel is Taylor Swift-fan en popcultuurjournalist. Ook zij is enthousiast over beide albums, hoewel ze niet uitsluit dat ze tegelijk zijn opgenomen. "Ze liggen heel erg in elkaars verlengde en zijn gemaakt met grotendeels dezelfde mensen. Dus het tweede album voelt daardoor wat minder revolutionair", zegt ze.

'Energie door wegvallen van agenda'

Ze heeft wel een idee waarom een wereldberoemde artiest als Swift opeens het ene na het andere album uitbrengt. "Haar leven is de afgelopen jaren volgepland geweest met concerten en andere zaken. Als dat allemaal opeens wegvalt, kan ik me voorstellen dat je opeens de energie hebt om allemaal dingen te maken."

"Maar het hangt heel erg af van de persoonlijkheid van de artiest. Iemand die veel dagelijkse contacten nodig heeft voor die energie, kan juist ongeïnspireerd raken", zegt Van Driel.

Daarnaast is het volgens haar commercieel gewiekst van Swift om in een jaar waarin de muziekindustrie het lastig heeft juist met veel nieuwe muziek uit te brengen. "Ze had altijd een behoorlijk vast ritme, met iedere twee jaar een nieuw album. Maar goed, we vervelen ons nu allemaal en streamen volop muziek. Dus dan is het slim er nu mee te komen."

Toegespitst

Swifts nieuwe albums zijn daarnaast toegespitst op de huidige tijd, zegt Van Driel, waarin concerten even afwezig zijn. "Het is echt een beetje koptelefoonmuziek. Dus wat kleinschaliger in vergelijking met haar vorige albums, waarop nummers staan die echt zijn bedoeld om mee te schreeuwen in stadions. En zo'n onverwachte release helpt natuurlijk ook. Je creëert dan echt een moment."

Of er nog een derde corona-album komt? Swift zelf zegt geen idee te hebben. Net zoals dat ze naar eigen zeggen "veel dingen" niet weet in de huidige tijd. "Daarom klamp ik me vast aan dat wat mij met jullie verbindt", schrijft ze aan haar fans. "En dat is en zal altijd muziek zijn."