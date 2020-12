FC Twente klimt dankzij hattrick Jansen over PSV naar tweede plek

Renate Jansen scoort voor FC Twente - Orange Pictures

FC Twente heeft in de Vrouwen Eredivisie de tweede plek bemachtigd door een simpele overwinning op PEC Zwolle. In Zwolle won de nieuwe nummer twee met 4-1. Daarmee klimt Twente over PSV heen en staat het slechts twee punten achter koploper Ajax. Renate Jansen was de held van de avond met een hattrick. De openingstreffer kwam van het hoofd van Kerstin Casparij, op aangeven van Jansen kopte ze in de dertiende minuut de uitploeg al op voorsprong. Pas in de tweede helft kwam Twente op stoom. Jansen scoorde vlak na rust de 2-0, deze keer op aangeven van Casparij. Een kwartier voor tijd maakte ze het karwei af door de 3-0 binnen te koppen. Jassina Blom deed namens PEC nog wat terug, maar daarna maakte de aanvoerder haar derde van de avond.

Tommy Stroot is bezig aan zijn laatste seizoen als trainer bij FC Twente. Speelsters Kika van Es en Renate Jansen zijn positief over de ontwikkeling van de Duitse coach.

In de wedstrijd tussen Excelsior en ADO Den Haag leek het er lang op dat de bezoekers met de punten huiswaarts zouden keren. Door doelpunten van Nadine Noordam en Liz Rijsbergen stond de ploeg uit Den Haag na nog geen uur spelen op een 2-1 voorsprong. Voor Excelsior had Joy Kersten op dat moment het enige doelpunt voor haar rekening genomen. Diep in de blessuretijd was het weer Kersten die roet in het eten gooide voor ADO. Zij maakte in de 95ste minuut de gelijkmaker, niet lang daarna klonk het eindsignaal.

