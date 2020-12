Zeer effectief Fortuna boekt tegen Heracles eerste uitzege in 28 duels

Uit een van de spaarzame Limburgse uitvallen kwam Fortuna na een half uur op voorsprong. Een voorzet van Emil Hansson werd door Marco Rente ongelukkig in eigen doel gewerkt. Heracles had vervolgens moeite om kansen te creëren.

Heracles had aanvankelijk het betere van het spel en kreeg via Adrian Szöke en Tim Breukers kansen om de score te openen. Na twintig minuten dacht Rai Vloet de thuisploeg op voorsprong te koppen, maar de aanvallende middenvelder stond nipt buitenspel.

Na 27 wedstrijden zonder uitzege heeft Fortuna Sittard in Almelo een 2-1 overwinning geboekt. Na de overwinning vorige week op Willem II (3-2) is het de tweede competitiezege van het seizoen voor de ploeg van Sjors Ultee.

Na rust bleef Heracles nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Door het stugge verdedigen van Fortuna leverde het niet direct grote kansen op.

Fortuna kwam amper op de helft van Heracles, maar zorgde via spits Sebastian Polter na een snelle counter met een bekeken stiftje wel voor de 2-0.

Heracles drong in het restant meer en meer aan en stichtte onder andere gevaar via Delano Burgzorg. De Almeloërs moesten wel oppassen want in de omschakeling was Fortuna een paar keer dichtbij de 3-0.

Blessuretijd

De 2-1 van Burgzorg (kopbal) in de blessuretijd kwam te laat voor Heracles. Silvester van der Water had in de vijfde minuut van de blessuretijd nog de gelijkmaker op zijn voet, maar zijn inzet ging naast.

Dankzij de zege komt Fortuna in puntenaantal gelijk met Heracles. Beide ploegen hebben negen punten uit twaalf duels.