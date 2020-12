Overheidscampagne tegen overmatig drinken, maar wijnhandel heeft het druk

Voor het eerst sinds de jaren negentig is er een overheidscampagne die Nederlanders moet aansporen minder alcohol te drinken. 'Dranquilo' is het devies, dat zoiets als 'rustig aan met de drank' betekent. De campagne begint in een decembermaand zonder horeca.

Bij wijnkoperij Henri Bloem in Amersfoort is van terughoudendheid niets te merken. Het is druk in de winkel, en dat is sinds de eerste lockdown al zo. "De restaurants zijn gesloten, niemand gaat op vakantie; heel veel van onze cliënten gaan normaal gesproken op vakantie naar het buitenland en uiteraard uit eten", zegt winkelier Wim de Jong. "De mensen komen nu bij ons om het gezellig te maken in eigen huis, en daar profiteren wij van."

Borstkanker

Dat alcohol niet goed is voor de gezondheid, weten ook de klanten in de winkel wel. Maar wat de effecten van alcohol op het lichaam nu precies zijn, is lastiger. En bij hoeveel glazen in de week kunnen die effecten optreden?

"We denken vaak dat er problemen door alcohol ontstaan als je heel veel drinkt, maar dat zit ook al in kleine hoeveelheden. Daar weten we langzamerhand steeds meer over", zegt Ninette van Hasselt, hoofd van het Expertisecentrum Alcohol bij het Trimbos-instituut.