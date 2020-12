Wopke Hoekstra wordt lijsttrekker van het CDA

Het CDA-bestuur heeft unaniem Wopke Hoekstra voorgedragen als nieuwe lijsttrekker van het CDA. We hebben een beroep op hem gedaan om de donderdag afgehaakte Hugo de Jonge op te volgen, zei CDA-partijvoorzitter Ploum.

Gisteren werd de naam van de minister van Financiën al genoemd binnen het CDA. De belangrijke vraag was alleen of de nummer 2, het Kamerlid Pieter Omtzigt, hiermee akkoord zou gaan. Hij verloor in de zomer nipt van De Jonge en heeft een grote achterban.