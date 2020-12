Tafeltennissers Taverzo uit Zoetermeer hard onderuit in Champions League

De tafeltennissers van Taverzo hebben niet weten te stunten op de eerste dag van de Champions League. Tegen Borussia Düsseldorf, tienvoudig winnaar van het toernooi, gingen de Nederlanders onderuit met 3-0.

De aanwezigheid van het Nederlandse team is op zich al een stunt. Het is voor het eerst in dertig jaar dat er weer een Nederlands mannenteam meedoet in de Champions League. Dat in Düsseldorf alle drie de individuele wedstrijden kansloos verloren gingen, komt dan ook niet als een verrassing.

In de eerste wedstrijd moest Dorian Nicolle het hoofd buigen voor Anton Kallberg (6-11, 8-11 en 6-11), kort daarna kon ook Yannick Vostes niet het verschil maken tegen de de Duitse vedette Timo Boll (7-11, 7-11 en 6-11).

De 49-jarige Trinko Keen kreeg in de derde wedstrijd de kans het Nederlandse team nog een sprankje hoop te geven in de eerste ronde, maar ook de sterspeler van Taverzo moest met 8-11, 5-11 en 7-11 buigen voor de Duitser Ricardo Walther.

Hotel geboekt tot einde groepsfase

Taverzo is ingedeeld in groep D met Borussia Düsseldorf (Duitsland), Hennebont (Frankrijk) en het Poolse Dzialdowo. Dat laatste team is zaterdag de tegenstander in het tweede duel van de groepsfase.

Ruud van Graafeiland, coach van Taverzo, was op voorhand al realistisch over de kansen van zijn team in het toernooi. "Laten we het erop houden dat we de hotelkamers in deze bubbel hebben geboekt tot en met het einde van de groepsfase", zei Van Graafeiland nadat de loting bekend werd gemaakt.

"Alle spelers kijken enorm uit naar het spelen van wedstrijden maar beseffen ook dat Champions League en zeker de teams in deze poule normaal gesproken een maat te groot zijn."