Trump laat federale executies doorgaan, al brokkelt steun bevolking af

"Niet eerder voerde een president zoveel federale executies uit in aanloop naar een machtswisseling", zegt zuster Barbara Batista. Ze vecht al jaren tegen de doodstraf en was eerder zelf ook in de executiekamer om te bidden met een ter dood veroordeelde.

Als om 21.27 uur zijn tijd van overlijden wordt vastgesteld, is Brandon Bernhard officieel de negende gevangene die onder de regering Trump is geëxecuteerd. Aan de overkant van federale gevangenis in Terre Haute, Indiana, houdt een aantal demonstranten een wake. Hun kaarsjes zijn al bijna opgebrand als ze over zijn overlijden horen.

De afgelopen jaren is de steun voor de doodstraf in de Verenigde Staten afgebrokkeld. In 22 staten is hij helemaal afgeschaft. Het meest recent in New Mexico (2009), Illinois (2011), Connecticut (2012), Maryland (2013), New Hampshire (2019) en dit jaar nog in Colorado.

"Het is geen strijdpunt meer tussen conservatieven aan de ene kant en liberalen aan de andere", zegt Ngozi Ndulue van het Death Penalty informatiecentrum, een onafhankelijk onderzoekscentrum. "Er is nog steeds een kleine meerderheid van 54 procent voorstander van de doodstraf, maar de tegenstand neemt ook toe."

De laatste maanden zijn er negen mannen geëxecuteerd. Voor vandaag en in januari staan er nog vier executies gepland, waaronder die van de enige ter dood veroordeelde vrouw.

"Als minister van justitie Barr deze executies er nu zo snel doorheen jaagt omdat hij denkt dat het afschrikt, dan heeft hij het mis. De doodstraf schrikt niet af en is ook niet goedkoper. Dat is een achterhaalde gedachte", zegt Ndulue. "Natuurlijk hebben hebben deze mensen een afschuwelijk misdrijf gepleegd, er is altijd een moord gepleegd. We zeggen ook niet dat ze moeten worden vrijgelaten, maar er is wel bewijs dat er sprake is van rassen- en klassenjustitie als het over de doodstraf gaat."

Vuurpeloton

Het is voor het eerst in 130 jaar dat een lame duck president - een president die de macht binnenkort moet overdragen - een executie laat doorgaan. En daar blijft het niet bij. Uit een beleidsnota van het ministerie van Justitie blijkt dat Barr en Trump in hun nadagen de manieren waarop de federale doodstraf kan worden uitgevoerd willen uitbreiden. Zo zouden naast de dodelijke injectie bijvoorbeeld ook de elektrische stoel en het vuurpeloton weer inzetbaar moeten zijn.