Geen langere kerstvakantie, dus kiezen scholen voor online onderwijs

Tess Cornelissen, docent op het Omnia College in Gorinchem, is blij met de week les op afstand na de feestdagen:

Naast verschillende middelbare scholen in Amsterdam hebben scholen in onder meer Enschede, Katwijk en Gorinchem hetzelfde besluit genomen. Het is niet te zeggen om hoeveel het er in totaal zijn, dat wordt niet centraal bijgehouden.

De scholen in kwestie doen wat het kabinet wel overwoog, maar uiteindelijk niet deed : de kerstvakantie een week verlengen. Die ruimte hebben zij volgens de regels. "Al realiseren we ons dat elk scenario voor- en nadelen heeft", schrijft de leiding van de Amsterdamse havo-school De Hof aan zijn ouders en leerlingen.

De laatste tijd lopen de besmettingscijfers weer op. Nergens is die stijging zo sterk als onder middelbare scholieren. Het Outbreak Management Team (OMT) vreest dat die scholen een steeds grotere bron van verspreiding gaan worden in de maatschappij als geheel, zo schrijft het OMT in zijn laatste advies aan het kabinet.

Toch adviseerde het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet in de coronacrisis niet om de kerstvakantie te verlengen. De ervaringen van het voorjaar hebben geleerd dat kinderen veel hinder kunnen ondervinden van het dichthouden van de scholen. Ze kunnen leerachterstanden oplopen of mentale problemen krijgen.

Verder zijn er volgens het OMT genoeg andere dingen die scholen nog kunnen doen om de verspreiding van het virus onder pubers binnen de eigen muren terug te dringen. Zo blijkt dat 30 procent van de leerlingen tegen de regels in met een verkoudheid alsnog naar school komt. Scholen zouden daar strenger op moeten controleren, vindt het OMT.

'Nieuwe piek voorkomen'

Het kabinet nam dat advies over. Desondanks heeft ook het Omnia College in Gorinchem besloten de lessen na de vakantie alleen online te hervatten. "We hebben de afgelopen weken gezien dat veel collega's en leerlingen thuis moesten blijven. Niet eens omdat ze ziek waren, maar omdat naasten in quarantaine moesten", zegt Omnia-directeur Marieke van den Berg.

"Dan wordt onderwijs geven best ingewikkeld. En stel dat er rond Kerst of Nieuwjaar toch weer wat meer contacten worden gezocht, dan zou je zomaar weer een nieuwe piek kunnen creëren."

Docent Tess Cornelissen legt uit dat ze zelf niet angstig is het virus op te lopen. "Maar ik heb ook een opa en oma, en oudere collega's. Zij krijgen zo een week langer de tijd om niet besmet te kunnen raken."