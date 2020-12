Gewapende man in Dordrecht opgepakt na online terrorismedreiging

De politie heeft een man uit Dordrecht opgepakt op verdenking van het dreigen met een terroristisch misdrijf.

De man van 40 zou online hebben gedreigd met vuurwapengeweld. Bij zijn arrestatie had hij ook een vuurwapen bij zich. Het Openbaar Ministerie begon een onderzoek na een tip van de Amerikaanse autoriteiten.

Een politiewoordvoerder wil niets kwijt over de inhoud van de dreiging en waar op internet die zou zijn geuit. Wel wordt gezegd dat de man "zich keert tegen de coronamaatregelen, de Nederlandse overheid en de politie in het bijzonder".

De woordvoerder kon niet zeggen of de man uit Dordrecht eerder met de politie in aanraking is geweest.