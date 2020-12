Thuis bevallen valt voortaan onder Nederlands erfgoed

Binnenkort wordt een moment bepaald om de thuisbevalling officieel bij te schrijven. "We hopen dat de Nederlandse regering de thuisbevalcultuur in de toekomst gaat voordragen voor een Unesco-nominatie", schrijft het Kenniscentrum.

Er zijn meer westerse landen waar thuis bevallen mogelijk is, zoals België, Groot-Brittannië en Canada. Alleen gebeurt dit in Nederland op een grotere schaal, stelt het Kenniscentrum op zijn site . "De thuisbevalcultuur van vandaag de dag komt voort uit een reeks juridisch-medische besluiten, waardoor er in Nederland een aparte tak verloskunde en kraamzorg ontstond". De autonomie, het natuurlijke proces en de keuzevrijheid van de vrouw en haar partner staan daarbij centraal, aldus de beschrijving.

Volgens de KNOV is het thuis bevallen méér dan een medische handeling. "Het heeft een lange traditie en is ook onderdeel van de Nederlandse immateriële cultuur."

Folkloredans en aflegrituelen

Ook de uitvoering van de Matthäus Passion in de Grote Kerk van Naarden, Afro-Surinaamse aflegrituelen, en levende Nederlandse folkloredans worden toegevoegd aan de lijst van immaterieel erfgoed.

Verder is de Surinaams-Javaanse gamelantraditie aan de lijst toegevoegd. Gamelan is een verzameling van percussie-instrumenten die worden bespeeld met de hand of met een knuppel of hamer.

Tenslotte is ook de Cramignon aan het erfgoed toegevoegd. Dat is een rondedans die in een klein aantal dorpen in de grensstreek tussen Limburg en België wordt uitgevoerd.