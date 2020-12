Beide FNV-vicevoorzitters kandidaat voor opvolging Busker

Kitty Jong en Tuur Elzinga, de twee vicevoorzitters van de vakfederatie FNV, zijn beiden kandidaat voor het FNV-voorzitterschap. Op 10 maart kunnen de leden bepalen wie van hen Han Busker opvolgt als topbestuurder. Niek Stam, een doorgewinterde vakbondsleider uit Rotterdam, is door een externe sollicitatiecommissie afgewezen. Busker maakte in september bekend geen tweede termijn als voorzitter te ambiëren. Kitty Jong houdt zich bij de vakbond vooral bezig met zorg, arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en sociale zekerheid. Sinds 2017 is zij vicevoorzitter. Daarvoor was zij drie jaar PvdA-gemeenteraadslid in Weesp. Zij wil zich dat de FNV zich meer in het maatschappelijke debat laat horen, bijvoorbeeld over discriminatie en vrouwenrechten.

Kitty Jong - ANP

Tuur Elzinga was namens de FNV hoofdonderhandelaar bij het overleg over een nieuw pensioenstelsel. Ook hij is sinds 2018 vicevoorzitter van de FNV. Daarvoor was Elzinga negen jaar Eerste Kamerlid voor de SP. Elzinga vindt dat de vakbond zich meer moet richten op de middenklasse.

Tuur Elzinga - ANP