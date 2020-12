Opnieuw een medaille voor skeletonster Bos bij wereldbekerwedstrijd

Kimberley Bos is ook bij de derde wereldbekerwedstrijd skeleton van het seizoen op het podium geëindigd. Na een tweede en een derde plaats in het Letse Sigulda legde Bos in het Oostenrijkse Innsbruck beslag op het zilver.

De 27-jarige Bos hoefde in Tirol alleen de Russin Jelena Nikitina voor zich te dulden. De drievoudig Europees kampioene raasde in 53,74 door het ijskanaal. Bos was 24 honderdsten langzamer. Ze bleef de Oostenrijkse Janine Flock 17 honderdsten voor, die de derde plaats deelde met Tina Hermann uit Duitsland.

Alleen de tweede afdaling was geldig in Innsbruck. De resultaten van de eerste race werden door de wedstrijdjury geannuleerd omdat de condities gedurende de race te veel varieerden.