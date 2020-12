Urk hoopt op rustig weekend, maar is voorbereid op 'hardhandig ingrijpen'

Voor het derde weekend op rij is een deel van Urk aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat geeft de politie meer mogelijkheden om overlast door jongeren aan te pakken.

Zo mogen agenten preventief fouilleren en is cameratoezicht mogelijk. De afgelopen weekends leidde dat al tot de aanhouding van ruim twintig jongeren, meldt Omroep Flevoland. Het merendeel van hen is opgedragen dit weekend binnen te blijven.

Het is al vier weekends achtereen onrustig op Urk. Jongeren stichtten branden in het vissersdorp, pleegden vernielingen en bestookten hulpverleners en agenten met zwaar vuurwerk, stenen en flessen.

Vorig weekeinde kwam de mobiele eenheid in actie om de orde te herstellen. De ME'ers werden daarbij bekogeld met molotovcocktails en vuurwerk.

De gemeente hoopt nu op een weekend zonder rellen, maar zegt ook "voorbereid te zijn om hardhandig in te grijpen".

Burgemeester met jongeren in gesprek

Burgemeester Cees van den Bos gaat vanavond met jongeren in gesprek over de overlast. "Ik vind het belangrijk om te luisteren naar hun verhaal. Deze periode is voor iedereen heel vervelend. Ik reken erop dat we samen aan een oplossing kunnen werken."

Volgens de gemeente gaan ook bedrijven hun werknemers aanspreken om niet mee te doen aan de rellen. Daarnaast gaan inwoners zaterdagavond de straat op om de jongeren aan te sporen naar huis te gaan.

"Er is boosheid en verdriet bij veel mensen over de schade die wordt aangericht. Niet de gemeente maar de hele gemeenschap is de dupe van het gedrag van deze relschoppers", aldus burgemeester Van den Bos.