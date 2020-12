Opnieuw grote olievondst bij Suriname, de vierde dit jaar

Voor de kust van Suriname is voor de vierde keer dit jaar een grote olievondst gedaan. De put is ontdekt bij boringen van het Maleisische bedrijf Petronas en ExxonMobil uit de VS.

"Ik ben ontzettend blij", zegt directeur Elias van Staatsolie, het Surinaamse staatsoliebedrijf. "Voor Suriname is dit fantastisch." Het is nog niet bekend hoeveel olie er in de vierde boorput zit.

De olie werd gevonden op bijna 4800 meter diepte in Blok 52, een gebied ten noorden van Paramaribo met een oppervlakte van ruim 4700 vierkante kilometer.

Eerder dit jaar werd door het Amerikaanse Apache Oil en het Franse Total olie gevonden in Blok 58, in de boorputten Maka Central-1 en Sapakara West-1. Die moeten op termijn dagelijks 150.000 vaten per dag produceren.

Hoge staatsschuld

De verwachting is dat het nog jaren duurt voor de eerste olie uit zee wordt gehaald. In buurland Guyana kwam pas eind vorig jaar de eerste olie aan land, terwijl bijna vier jaar daarvoor al enorme olievoorraden werden gevonden.

Ondanks dat hoopt Suriname met de gunstige berichten buitenlandse investeerders te bewegen geld in het land te steken. De Surinaamse economie staat er beroerd voor, onder meer door de torenhoge staatsschuld.

Staatsolie-directeur Elias herhaalde zijn oproep om verantwoord om te gaan met de opbrengsten van de olie. Hij vindt dat het geld deels moet worden gebruikt om de Surinaamse economie te verduurzamen.

Correspondent Nina Jurna sprak in januari met Surinamers over wat ze verwachten van de olieopbrengsten: