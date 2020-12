Meer nieuwe vaders thuis bij kind, maar 'babyboete blijft verkeerd verdeeld'

Er is echter ook kritiek op de regeling. Critici vrezen dat het ongelijkheid in de hand werkt. Doordat partners toch niet het volledige salaris uitgekeerd krijgen, is de regeling aantrekkelijker voor stellen met een hoger inkomen. Daarnaast betalen sommige werkgevers 100 procent van het salaris, anderen niet.

Vroeger hadden partners recht op slechts twee dagen verlof na de geboorte. Twee jaar geleden werd dat naar vijf dagen uitgebreid, sinds 1 juli van dit jaar kunnen partners maximaal vijf weken verlof opnemen. Als iemand in loondienst is betaalt de werkgever 70 procent van het salaris door in die vijf weken.

De verwachting van de overheid is dat driekwart van de mannen gebruik zal maken van de mogelijkheid tot het opnemen van partnerverlof. Of dat gaat gebeuren, moet nog blijken. Mensen kunnen het verlof over zes maanden spreiden en de uitkering pas achteraf aanvragen, dus het percentage loopt nog op.

Bij mannen is er weinig veranderd. De gemiddelde arbeidsduur blijft al 40 jaar ongeveer hetzelfde. Mannen zorgen wel meer voor kinderen, maar dat wordt links of rechts wel ingehaald op het werk.

Het verschil is opnieuw kleiner geworden, maar dat ligt vooral aan vrouwen. Die zijn economisch zelfstandiger geworden; zo'n 64 procent is nu economisch zelfstandig. Hun arbeidsparticipatie is gestegen: zij werken per week een half uur langer dan twee jaar geleden.

"De levens van vrouwen zijn heel erg veranderd", zegt Wil Portegijs van het Sociaal Cultureel Planbureau. "De arbeidsparticipatie en -duur neemt al jaren gestaag toe. Dat is heel positief. Het ideaal van veel jonge stellen is om de taken gelijk te verdelen, maar in de praktijk zien we dat vrouwen met jonge kinderen meestal in deeltijd werken, en dat mannen dan bijna allemaal voltijds werken."

We hebben te maken met een "traditioneel rolpatroon van voltijdsprinsjes", zegt Mark van Ostaijen. "Als er kinderen komen is dat een breuk in het carrièrepad van vrouwen. Dat maakt dat het geen arbeidsmarktvraagstuk is, maar een discriminatievraagstuk. Het emancipatiebeleid is gebaseerd op het idee van een vrije keuze, maar de keuze is niet vrij."

Volgens Van Ostaijen zijn er twee oplossingen, maar daar is wel politieke wil voor nodig. "Laten we van de kinderopvang een betaalbare nutsvoorziening maken en de babyboete evenredig verdelen", zegt bestuurssocioloog Van Ostaijen. Hij pleit voor hetzelfde beleid als in Finland en Zweden. "Daar krijgen ouders een bepaald aantal maanden te verdelen die ze dan kunnen opnemen rondom de geboorte."