8894 nieuwe besmettingen, ruim 1600 meer dan gemiddeld afgelopen week

In totaal liggen er nu 1681 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1648), van wie 472 op de IC (gisteren: 469). Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen.

In de ziekenhuizen stokt de eerdere daling van de bezetting al een tijdje. De voorbije dag nam de druk weer iets toe. Er werden 199 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is 1 nieuwe opname meer dan gisteren.

65 overleden covid-patiënten

Nieuw is dat nu ook de daling van het dodental tot stilstand is gekomen. Bij het RIVM zijn 65 overleden covid-patiënten gemeld, tegen 64 gisteren. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 50 doden per dag, tegen 51 doden per dag een week eerder.

Dat zijn doden van wie bekend is dat ze het coronavirus droegen; volgens het CBS ligt het werkelijke aantal doden hoger. Vorige week ging het om een 'oversterfte' van 400.