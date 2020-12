'Kappertoerisme': Belgen met 'uitgroei van 3 centimeter' naar Nederlandse kappers

Kapper - ANP

Het jaar 2020 heeft al veel nieuwe woorden opgeleverd. Een daarvan: 'kappertoerisme', een begrip over Belgen die de grens over gaan om zich in Nederland te laten knippen. Nederlandse kappers in grensgemeenten zien een toename aan Belgische klanten, nu kappers in Vlaanderen al wekenlang gesloten zijn. "Het is een gekkenhuis hier", vertelt Kitty Borrenbergs van kapsalon Borrie in Luyksgestel. "We hebben extra personeel in moeten zetten om de drukte aan te kunnen." Luyksgestel ligt op een paar kilometer van het Belgische Lommel. "Met de auto is het 2 minuutjes rijden naar de grens", zegt Borrenbergs. Daarom heeft kapsalon Borrie normaal ook al Belgische klanten. Toen vier weken geleden de eerste 'extra' Belgen belden, stonden de kapster en haar man voor een dilemma. "We willen dat iedereen voorzichtig is en vroegen ons daarom af of we dat extra verkeer wel wilden veroorzaken. Daar hebben een avondje over gebrainstormd." Uiteindelijk besloten de ondernemers dat de Belgen welkom zijn. "Twintig meter verderop is een grote supermarkt, waar ze sowieso al heen gaan. Als wij nee zeggen, zoeken ze wel een andere salon." 'Kappertoeristen' vertellen in deze video waarom ze de Nederlandse kapper opzoeken:

'Het zijn bijna alleen maar Belgen die in de agenda staan' - NOS

Borrenbergs ziet ongeveer vijftien extra Belgische klanten per week. Ze let er wel op dat haar vaste klanten nog een plek kunnen krijgen. "Die gaan voor. We merken dat we nu ook wel nee moeten gaan zeggen richting de feestdagen, onze drukste periode." Ook Channah Schoutese van salon Bibob in Maastricht wil dat haar vaste klanten ondanks de Belgische drukte nog een plekje kunnen krijgen. "De laatste weken komen hier steeds meer Belgen. We hadden altijd al vaste Belgische klanten, we zitten op vijf minuten van de grens, maar nu krijgen we opeens telefoontjes met: 'mijn buurvrouw wordt bij jullie geknipt, mag ik ook komen?'" Van België tijdelijk naar Nederland De Belgische kapper Luc Margiela, die een kapsalon heeft in Genk, hoopte hierop in te spelen door een pop-upwinkel in Maastricht te openen. "Ik zie mijn klanten tien kilometer verderop in Maastricht naar de kapper gaan. Dat is heel frustrerend." Met drie collega's wilde hij zijn klandizie daarom kunnen opvangen in een eigen zaak op Nederlands terrein, maar daar kwam zoveel kritiek op dat hij heeft besloten om de pop-up-winkelplannen te annuleren. "Van alle kanten kregen wij kritiek. Van klanten, niet-klanten, politiek, andere kappers. We zouden het virus zo niet bestrijden. Uiteindelijk hebben we ons erbij neergelegd, want deze kritiek is ook niet goed voor mijn klandizie als de zaak weer open mag."

Quote Als de kappers in België weer opengaan, komen de klanten echt niet meer terug. Dan gaan ze gewoon in de buurt. Kapper Channah Schoutese