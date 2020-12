Inspectie waarschuwt voor risico's vervoeren carbid

Van plan om met carbid te knallen tijdens de jaarwisseling? Kijk dan goed uit bij het vervoeren van de explosieve stof, waarschuwt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Nu er een vuurwerkverbod geldt, is de vraag naar carbid toegenomen, merkt de inspectie. Maar mensen zijn lang niet altijd op de hoogte van de gevaren en de regels die bij het vervoer ervan komen kijken.

Je mag per persoon maximaal 5 kilo carbid in een luchtdichte verpakking vervoeren. De inspectie waarschuwt dat als carbid in contact komt met water, een zeer brandbaar gas vrijkomt dat makkelijk explodeert. Dat gebeurt niet alleen bij vloeibaar water; ook vocht in de lucht kan voor dit soort gevaarlijke situaties zorgen. Volgens de inspectie is het gevaar met name groot in gesloten ruimtes of bij verpakkingen die niet luchtdicht zijn.