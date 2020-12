Amerikaans Olympisch comité pleit voor vreedzame protesten bij Spelen Tokio

Het Amerikaans Olympisch Comité wil dat sporters tijdens de Olympische Spelen vreedzame politieke protesten mogen uiten. De Amerikanen hebben daar bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op aangedrongen.

Daarvoor moet een regel in het olympisch handvest, dat de regels en richtlijnen voor de organisatie van de Olympische Spelen voorschrijft, worden geschrapt. Regel 50 verbiedt deelnemende sporters om zich tijdens de Spelen politiek of religieus te uiten. Zo mogen sporters bijvoorbeeld geen knieval maken tijdens het volkslied of hun onvrede uiten met politieke handgebaren.

Regel 50

Het Amerikaanse comité heeft nu aangegeven dat zij sporters niet zullen bestraffen als zij op het podium bij de Spelen een statement maken. En dat terwijl het IOC in juni nog aangaf regel 50 vooralsnog niet te schrappen. Het IOC is van mening dat er binnen de wedstrijdlocaties van de Spelen geen plaats is voor politieke uitspraken.

Dat zorgde voor veel kritiek, waarna IOC-voorzitter Thomas Bach de deur toch op een kier zette voor politieke en religieuze protesten bij de Spelen.