Verstappen snelste in eerste training GP Abu Dhabi, vijfde tijd Hamilton

Lewis Hamilton arriveert bij het circuit van Abu Dhabi voor de eerste vrije training - AFP

Max Verstappen is het laatste weekend van het Formule 1-seizoen sterk begonnen. In de eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi was hij sneller dan de rest. Verstappen noteerde op het circuit van Yas Marina 1.37,378. De eerste training stond in het teken van de rentree van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen ontbrak vorige week in Bahrein bij de voorlaatste GP van het seizoen door een positieve coronatest. Vijfde tijd De Mercedes-coureur arriveerde donderdag in Abu Dhabi, nadat hij in Bahrein een negatieve test had afgelegd. Ook in Abu Dhabi werd hij nog getest, opnieuw met een negatief resultaat. In de eerste training deed Hamilton het rustig aan. Met 1.38,744 bezette hij na anderhalf uur de vijfde plaats. Verstappen, die met de testversie van de vloer voor 2021 reed, was vrijdagochtend net iets sneller dan Valtteri Bottas. De tweede coureur van Mercedes gaf 0,034 toe op de Nederlander. Esteban Ocon (Renault) was goed voor de derde tijd. Alex Albon, teamgenoot van Verstappen zette de vierde tijd neer. De Thaise coureur spinde wel een keer met zijn Red Bull.

Max Verstappen in actie tijdens de eerste training in Abu Dhabi - AFP

Sebastian Vettel begon aan zijn laatste Ferrari-weekend met de veertiende tijd. De Duitser startte 118 keer voor Ferrari, won veertien GP's, tekende twaalf keer voor poleposition en was goed voor 55 podiumplaatsen. Maar de wereldtitel bleef sinds zijn komst in 2015 buiten bereik. Het seizoen 2020 is voor Ferrari een rampjaar. Vettel en Charles Leclerc wonnen geen enkele race en spelen in de WK-strijd geen enkele rol van betekenis. "Ons doel was beter te zijn dan Mercedes. Daarin hebben we gefaald", keek Vettel deze week teug op zijn periode bij de Italianen. "Het verwachtingspatroon was ook te hoog." Schumacher in actie Bij Haas stapte Mick Schumacher vrijdagmorgen in de auto. De jonge Duitser maakt volgend jaar bij de renstal zijn debuut in de Formule 1.

De zoon van racelegende Michael Schumacher kon in de ochtendsessie weinig potten breken. Zijn eerste rondje ging in 1.46,151, uiteindelijk stond er na anderhalf uur 1.41,235 achter zijn naam. Dat was goed voor de achttiende positie. Pietro Fittipaldi,, de vervanger van Romain Grosjean bij Haas, werd negentiende. Het gat met Verstappen bedroeg voor hem bijna zeven seconden.