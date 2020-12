Mercedes heerst als vanouds in tweede training Abu Dhabi, Verstappen derde

Valtteri Bottas in Abu Dhabi - AFP

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton hebben de tweede vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi naar hun hand gezet. Bottas was in de avondsessie de snelste met 1.36,276, gevolgd door wereldkampioen Lewis Hamilton. Het verschil was twee tienden tussen de twee Mercedes-coureurs. Max Verstappen, snelste in de eerste training, zette op gepaste afstand de derde tijd (1.37,046) neer. Hamilton maakte in Abu Dhabi zijn rentree. In Bahrein ontbrak de kopman van Mercedes vorig weekeinde, omdat hij positief was getest op het coronavirus. Eerste training vijfde De zevenvoudig wereldkampioen arriveerde donderdag pas in Abu Dhabi, waar hij een dag later in de eerste training op zoek was naar het juiste ritme. Hamilton moest het in die training doen met de vijfde tijd, op ruime afstand van Verstappen.

Lewis Hamilton komt vrijdagochtend aan bij het circuit - AFP

Verstappen noteerde in de eerste sessie op het circuit van Yas Marina 1.37,378. Hij hield daarmee Bottas achter zich. De Fin was 0,034 seconde langzamer dan zijn concurrent voor de tweede plaats in het WK-klassement. Mercedes gaf in de late training meer gas: Bottas was snel. Alleen Hamilton bleef bij hem in de buurt, al gaf de Brit wel twee tienden toe. Verstappen zat op ruim zeven tienden. De Red Bull-coureur was nog wel iets sneller geweest, maar zijn beste rondetijd werd geschrapt omdat hij in bocht 21 met zijn bolide de witte lijnen (die de limiet aangeven) overschreed. "Mercedes lijkt opnieuw erg sterk. Ik miste echter een rondetijd op de zachte band omdat ik achter Sergio Pérez kwam te zitten. Het is dus lastig om te zeggen wat het gat met Mercedes precies is", keek Verstappen terug op de tweede training.

Max Verstappen tijdens de tweede training voor de GP van Abu Dhabi - AFP

Nyck de Vries stapt dinsdag in Abu Dhabi in de Formule 1-bolide van Mercedes. De Nederlander rijdt dan tijdens een testdag op het circuit van Yas Marina. De Vries, in 2019 kampioen in de Formule 2, komt dit jaar voor Mercedes uit in de Formule E. Ook de Belg Stoffel Vandoorne, teamgenoot van De Vries in de elektrische autosportklasse, mag dinsdag voor Mercedes testen. Vandoorne is reserverijder bij het F1-team, maar werd door Mercedes gepasseerd toen Lewis Hamilton een week geleden door een positieve coronatest niet kon rijden in de Grand Prix van Sakhir.

De tweede training werd in de slotfase onderbroken omdat de bolide van Kimi Räikkönen vlam vatte. De Fin bluste zelf de brand. Toen het circuit weer vrij werd gegeven, waren er nog zes minuten over om rondjes te rijden. Daarin gebeurde weinig meer. Laatste Ferrari-weekeinde Vettel Sebastian Vettel begon vrijdag aan zijn laatste Ferrari-weekend met de veertiende tijd. In de tweede training kwam daar de vijftiende plaats bij, op bijna twee seconden van Bottas. De Duitser, die volgend jaar voor Aston Martin rijdt, startte 118 keer voor Ferrari, won veertien GP's, tekende twaalf keer voor poleposition en was goed voor 55 podiumplaatsen. Maar de wereldtitel bleef sinds zijn komst in 2015 buiten bereik. Het seizoen 2020 is voor Ferrari een rampjaar. Vettel en Charles Leclerc wonnen geen enkele race en spelen in de WK-strijd geen enkele rol van betekenis. "Ons doel was beter te zijn dan Mercedes. Daarin hebben we gefaald", keek Vettel deze week teug op zijn periode bij de Italianen. "Het verwachtingspatroon was ook te hoog." Schumacher in actie Bij Haas stapte Mick Schumacher vrijdagmorgen in de auto. De jonge Duitser maakt volgend jaar bij de renstal zijn debuut in de Formule 1.