Verstappen valt uit bij start Formule 1-seizoen, Bottas wint eerste race

Mercedes-coureur Valtteri Bottas leidde van start tot finish in Spielberg. Achter de Fin vielen gedurende de race liefst negen coureurs uit. De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) werd tweede en de Brit Lando Norris (McLaren) derde.

De eerste Formule 1-race van het seizoen is voor Max Verstappen in een deceptie geëindigd. Hij lag achter Valtteri Bottas tweede in de Grote Prijs van Oostenrijk toen zijn Red Bull-wagen er in de elfde ronde mee ophield.

In de pits, die Verstappen met horten en stoten bereikte, bleken de problemen met de 'anti-stall' (het systeem dat ervoor zorgt dat de motor niet stilvalt als de auto spint) niet te verhelpen.

Bottas hield Verstappen bij de start achter zich. Hamilton schoof al snel een plaatsje op door Verstappens ploegmaat Alexander Albon te passeren. In de elfde ronde bleek de bolide van Verstappen ineens met motorische storingen te kampen.

Verstappen, die de race de afgelopen twee jaar won, mocht vanaf de tweede plaats vertrekken, omdat Hamilton vanwege het negeren van de gele vlag tijdens de kwalificatie (en na een protest van Red Bull) was teruggezet naar de vijfde plaats.

In de race met veel uitvallers kwam regelmatig de safetycar in de baan. Na de laatste herstart probeerde Albon, die op weg leek naar zijn eerste podiumplek, Hamilton in te halen, maar hij raakte de Mercedes en ook hij viel uit. Hamilton kreeg vanwege de botsing een tijdstraf opgelegd.

Bottas reed daarna onbedreigd naar de achtste overwinning uit zijn loopbaan en Norris behaalde zijn eerste podiumplek. Allemaal op de Red Bull Ring in Spielberg, het thuiscircuit van het team van Verstappen.

Nieuwe kans over een week

Over een week krijgt Verstappen een nieuwe kans in Oostenrijk, dan is daar ook de tweede race van het seizoen. Daarna doet de Formule 1 Hongarije, Groot-Brittannië, Spanje, België en Italië aan.