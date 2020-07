Race Verstappen vroeg ten einde; auto houdt er na elf ronden mee op

"Ik krijg steeds anti-stall", zei de 22-jarige Verstappen, terwijl hij terugviel naar de laatste plaats. Haperend slaagde hij er in om de pitsstraat te bereiken, maar daar kon zijn auto niet meer hersteld worden.

Hij lag achter Valtteri Bottas tweede in de Grote Prijs van Oostenrijk toen zijn Red Bull-wagen er in de elfde ronde mee ophield. Daarmee werd hij de eerste uitvaller in 2020 van het verlaat gestarte F1-seizoen.

De eerste Formule 1-race van het seizoen is voor Max Verstappen op een deceptie uitgedraaid.

Afgelopen twee jaar was Verstappen de beste op de Red Bull Ring in Spielberg, het thuiscircuit van zijn team. Dit keer schoot zijn wagen in de anti-stall modus (een neutrale stand), waardoor er geen snelheid meer gemaakt kon worden.

Nieuwe kans over een week

Over een week krijgt Verstappen een nieuwe kans in Oostenrijk, dan is daar ook de tweede race van het seizoen. Daarna doet de Formule 1 Hongarije, Groot-Brittannië, Spanje, België en Italië aan.