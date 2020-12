Li Jie blijft in China en stopt met tafeltennis

Tafeltennisster Li Jie heeft haar professionele carrière beëindigd. De 36-jarige speelster van het Nederlandse team wilde zich eigenlijk nog plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio, maar stopt toch vanwege familieredenen en de coronacrisis.

Li, geboren in China, was nog in de race voor een individueel ticket voor Tokio, maar ze laat de kans aan zich voorbijgaan. "Ik ben al een flinke tijd met mijn familie in China en ik kan niet of nauwelijks reizen. Bovendien worden er amper kwalificatietoernooien gespeeld."

Lastige tijden

Tussen 2008 en 2011 won Li met het Nederlandse team vier keer het Europees kampioenschap voor teams en ze deed drie keer mee aan de Olympische Spelen: in 2008, 2012 en 2016. Daarnaast werd ze twee keer Nederlands kampioen en won ze het Europese Top 16-toernooi in 2017.

