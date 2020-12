Acteur en showworstelaar Tommy Lister overleden

Ice Cube noemt Lister op Instagram Amerika's lievelingspestkop, "die in een oogwenk kon veranderen in een personage dat mensen voor en achter de camera angst aanjoeg".

Zijn bekendste rol was die van Deebo in de drugskomedie Friday. Hij speelde een crimineel die de buurt in Los Angeles terroriseert waar hoofdrolspelers Ice Cube en Chris Tucker wonen.

In Californië is de Amerikaanse acteur en voormalig showworstelaar Tommy Lister overleden. Hij was 62 jaar.

Met zijn 1,95 meter, gespierde lichaam en blinde rechteroog werd 'Tiny' Lister aanvankelijk gecast in fysieke rollen zoals die van bodyguard, American-footballspeler en showworstelaar.

Eind jaren 80 speelde hij worstelaar Zeus in het Hulk Hogan-vehikel No Holds Barred. Hij stapte rond dezelfde tijd ook in het echte leven de ring in en nam het als Z-Gangsta op tegen Hogan.

Nadien volgden tientallen rollen in films en tv-series, waaronder veel komedies. Bekende personages van hem zijn de president in The Fifth Element en in The Dark Knight een gevangene die op een veerpont een belangrijke beslissing forceert.