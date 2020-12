Vuurwerkverbod blijft van kracht, oordeelt rechter

Het vuurwerkverbod blijft van kracht. Een groep vuurwerkhandelaren had in een kort geding geëist dat het verbod zou worden opgeheven, maar kreeg ongelijk van de rechter.

Het kabinet kondigde medio vorige maand een verbod af op de verkoop en het afsteken van vuurwerk. De verkopers, aangesloten bij de Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk, vinden dat het kabinet er veel te laat mee kwam.

Maar volgens de rechter kon de staat dit besluit niet eerder nemen, zeker niet al in maart, omdat lang onduidelijk was hoe de pandemie zich zou ontwikkelen.

Ook heeft de staat voldoende gemotiveerd waarom het verbod nodig is en welke problemen daarmee voorkomen moeten worden. De bedoeling is dat de druk op de zorg en handhaving in de nieuwjaarsnacht wordt verminderd en dat samenscholingen buiten worden voorkomen.