Boeren willen betere marges en blokkeren distributiecentra

Boeren hebben in Veghel een distributiecentrum van supermarktketen Jumbo geblokkeerd. Er staan meerdere trekkers voor de in- en uitgangen van het terrein, waardoor vrachtwagens er niet langs kunnen.

Volgens de politie verloopt de demonstratie rustig. "De boeren mogen hier even staan om hun punt te maken, maar op een gegeven moment moeten ze wel weg", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

Ook in Drenthe is een boerenprotest gaande. Er staan zo'n tien tot vijftien trekkers bij de ingang van het Jumbo-distributiecentrum in Beilen, meldt RTV Drenthe.

Ook actie in Woerden

In Woerden was vanochtend een soortgelijk protest. Tot ongeveer 09.30 uur stonden er zo'n tien trekkers en twintig actievoerders bij het distributiecentrum van Jumbo.

"De marges zijn mager, terwijl er bij supermarkten veel verdiend wordt", zei een van de actievoerders tegen RTV Utrecht. De boeren zeggen dat ze voor veel producten geen eerlijke prijs krijgen en willen dat er een speciaal keurmerk komt voor landbouwproducten waarvoor dat wél geldt.