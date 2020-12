Boeren blokkeren distributiecentrum van Jumbo in Woerden

Boeren hebben in Woerden een distributiecentrum van supermarktketen Jumbo geblokkeerd. Sinds vanochtend vroeg staan er ongeveer tien trekkers en twintig actievoerders voor de in- en uitgangen van het terrein, waardoor vrachtwagens er niet langs kunnen.

"De marges zijn mager, terwijl er bij supermarkten veel verdiend wordt", zegt een van de actievoerders tegen RTV Utrecht. De boeren zeggen dat ze voor veel producten geen eerlijke prijs krijgen en willen dat er een speciaal keurmerk komt voor landbouwproducten waarvoor dat wél geldt.

Gesprekken over dat keurmerk tussen boeren en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel - belangenbehartiger van de supermarktbranche - hebben tot nu toe niets opgeleverd. De boeren stelden het CBL een ultimatum om in te stemmen en dat liep gisteren af.

Eerder blokkeerden boze boeren ook al distributiecentra van supermarkten en de toegang tot het CBL-kantoor in Leidschendam. Verder Verder zouden bestuursleden van actiegroep Farmers Defence Force op sociale media dreigende taal hebben geuit naar leden van het CBL. Supermarkten zijn boos over de verharde toon.

'We blijven tot Kerst'

Hoelang de actie in Woerden gaat duren, is nog niet duidelijk. Een van de actievoerders zegt dat ze de directie willen spreken en dat ze bereid zijn om "tot Kerst te blijven staan". De politie is op de hoogte van de blokkade.

Een vrachtwagenchauffeur zegt tegen RTV Utrecht dat hij begrip heeft voor de actie. "Logisch, iedereen moet voor zijn eigen belang opkomen." Auto's kunnen het terrein wel gewoon op en af.