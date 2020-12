Robinho in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar celstraf

De Braziliaanse voetballer Robinho is ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van negen jaar. De 36-jarige Robinho was in januari 2013 betrokken bij een groepsverkrachting van een 22-jarige vrouw uit Albanië.

Dat gebeurde in een nachtclub in Milaan, Robinho was destijds speler van AC Milan. De Braziliaan werd aangeklaagd en kreeg in 2017 negen jaar celstraf ten laste gelegd. Hij ging in beroep, maar het hof in Milaan acht hem schuldig.

Robinho kan de uitspraak nog eens aanvechten. Hij ontkent alle beschuldigingen.

Clubloos

Robinho is 100-voudig international van Brazilië en speelde bij grote clubs als Real Madrid en Manchester City. In dienst van de Engelse club werd hij ook al eens verdacht van verkrachting, maar toen werd hij vrijgesproken.

De Zuid-Amerikaan is nog actief als voetballer, maar zit al een tijdje zonder club. In oktober leek hij terug te keren bij Santos, de Braziliaanse club waar hij in 2002 debuteerde.