Hoekstra: pas nadenken over lijsttrekkerschap na verzoek partijbestuur

Minister Hoekstra van Financiën gaat zich mogelijk later beraden over de vraag of hij alsnog lijsttrekker van het CDA wil worden. Gisteren maakte zijn collega De Jonge onverwacht bekend dat hij zich terugtrekt als lijsttrekker, omdat hij het als minister van Volksgezondheid te druk heeft met de aanpak van de coronacrisis.

Alles wijst erop dat het bestuur Hoekstra als de belangrijkste gegadigde ziet om De Jonge op te volgen. Op vragen over zijn positie, zei Hoekstra vanochtend voor de ministerraad dat hij nu nog niet aan zet is.

"Het bestuur van het CDA is aan zet. Dat komt vanmiddag bij elkaar. Mocht er een vraag voor mij zijn, dan ga ik daar dan over nadenken en dan zal ik dat thuis moeten bespreken." Hoekstra voegde eraan toe dat de dingen in de juiste volgorde moeten gebeuren.

Hij noemde het besluit van De Jonge dapper en moedig. "Het was een lastige combinatie."

Bestuurder of beroepspoliticus

Eerder werd Hoekstra ook al vaak genoemd als mogelijke lijsttrekker, maar in juni maakte hij bekend dat hij dat niet wilde worden. Hij zei toen dat hij meer een bestuurder is dan een beroepspoliticus. Dat hij toen niet aan de lijsttrekkersverkiezingen meedeed, werd door velen in het CDA als een verrassing beschouwd.

In de zomer won De Jonge de interne verkiezing nipt. Kamerlid Omtzigt eindigde als tweede en die kreeg daarna de rol van 'running mate' van De Jonge.

Combinatie

De Jonge wilde vanochtend, net als gisteren, geen antwoord geven op de vraag wie nu lijsttrekker moet worden: "Dat laat ik echt aan de partij", zei hij. Hij herhaalde dat het niet mogelijk was om tijdens de coronacrisis het lijsttrekkerschap en zijn ministerschap allebei goed te doen.

De Jonge zei dat hij er weken over heeft gedaan om tot deze beslissing te komen, "misschien nog wel een beetje langer". "Maar wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen en het coronavirus houdt geen rekening met de campagne."

Landsbelang voor partijbelang

Staatssecretaris Keijzer, die dit jaar ook meedeed aan de lijsttrekkersverkiezing maar in de eerste ronde afviel, benadrukte vanochtend dat ze groot respect heeft voor De Jonge en dat hij het landsbelang voor het partijbelang heeft laten gaan.

Minister Grapperhaus, ook lid van het CDA, noemde het opstappen van De Jonge "verdrietig maar verstandig".

In juni, toen Hoekstra bekendmaakte géén lijsttrekker te willen worden, zei hij dat de rol van bestuurder beter bij hem past dan die van partijleider. "Ik vind dat je bij dit soort dingen dicht bij jezelf moet blijven":