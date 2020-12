Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai moet voor rechter verschijnen

In Hongkong moet mediamagnaat Jimmy Lai voor de rechter verschijnen. Lai, oprichter van de krant Apple Daily en tevens uitgever, is een prominent criticus van de groeiende invloed van Peking op Hongkong.

De aanklacht tegen de 72-jarige Lai heeft te maken met een omstreden veiligheidswet, die het voor de autoriteiten mogelijk maakt om critici van China op te pakken. Formeel wordt Lai verdacht van 'samenspanning met buitenlandse machten'. Daarmee heeft hij volgens de autoriteiten de nationale veiligheid in gevaar gebracht. Hierop staan celstraffen tot levenslang.

Lai deed eerder oproepen aan het buitenland om tegen de toenemende repressie van Peking in het geweer te komen. De mediamagnaat is tot dusver het meest prominente gezicht van de prodemocratiebeweging die sinds het ingaan van de veiligheidswet in juli voor de rechter moet verschijnen. In februari en augustus werd hij ook al opgepakt.

Monddood

De autoriteiten onder bewind van bestuurder Carrie Lam grijpen de voorbije weken hard in tegen critici van de Chinese regering. De prominente activist Joshua Wong werd recentelijk opnieuw gearresteerd en afgelopen maandag werden acht activisten opgepakt vanwege een protest op een universiteit.

China-correspondent Sjoerd den Daas in het NOS Radio 1 Journaal: "Dit is niet het Hongkong zoals we dat tot enkele maanden geleden kenden." Hij wijst erop dat er eerder al arrestaties van prominente activisten waren, maar dat de autoriteiten met de intrede van de veiligheidswet harder kunnen ingrijpen. Van de democratiebeweging is volgens Den Daas dan ook weinig over: critici van Peking worden "monddood" gemaakt.

Patriottisme vereist

De spanningen tussen het pro-Chinese kamp en de prodemocratische zijde in het parlement liepen afgelopen jaar gestaag op. In november vertrok de voltallige oppositie uit het parlement, nadat Peking had besloten 'patriottisme' een wettelijke vereiste te maken voor parlementariërs.

Uitzicht op nieuwe verkiezingen is er voorlopig niet: de geplande stembusgang van afgelopen september werd uitgesteld vanwege het coronavirus. Als de verkiezingen volgend jaar doorgaan, is het nog maar de vraag of de oppositie op de lijst zal komen.

"De democratiebeweging verwacht vanuit het buitenland en ondergronds te moeten gaan opereren", zegt Den Daas. "Maar de veiligheidswet heeft ervoor gezorgd dat er een hoge prijs staat op je uitspreken tegen China."