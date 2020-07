Veel Formule 1-rijders knielen tegen racisme, Verstappen blijft staan

Ook Ferrari-coureur Leclerc zette een verklaring op zijn sociale media om uit te leggen waarom hij niet knielde.

"In mijn ogen gaat het erom hoe iedereen zich in het dagelijks leven gedraagt in plaats van om formele gebaren die in sommige landen als controversieel worden gezien. Ik zal niet knielen, maar dat betekent niet dat ik minder toegewijd ben dan anderen."