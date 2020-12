'The Last of Us: Part II' grote winnaar bij The Game Awards

The Last of Us: Part II is de grote winnaar geworden bij de Game Awards, de Oscars van de game-industrie. De post-apocalyptische zombiegame kreeg prijzen voor game van het jaar, beste regie, beste verhaal, beste audio-ontwerp en beste acteerprestatie.

De uitslag komt niet onverwacht. Recensenten waren bij de verschijning in juni al lyrisch. Er werd gesproken over "mogelijk de beste game ooit". De game kende bovendien een primeur: het is de eerste blockbustergame waarin de hoofdpersoon een homoseksuele relatie heeft.

Aan het spel zijn elementen toegevoegd waardoor slechtzienden, slechthorenden en mensen met een andere fysieke beperking het ook kunnen spelen. Daar kreeg The Last of Us eveneens een prijs voor op de Game Awards. Het was voor het eerst dat deze award werd uitgereikt.

De gamestudio achter The Last of Us, Naughty Dog, zegt enorm vereerd te zijn. "Na een ongekend jaar met zo veel briljante games is het een eer om met The Last of Us Game of The Year te winnen."