'Dranquilo'-campagne om drinkgewoontes te doorbreken

Voor het eerst sinds de jaren 90 begint de overheid een campagne om bewuster om te gaan met alcohol en drinkgewoontes te doorbreken. Met de 'Dranquilo'-campagne wil staatssecretaris Blokhuis laten zien dat geen of minder alcohol drinken heel normaal is en dat iemand niet buiten de groep valt als hij niet meedrinkt.

De term dranquilo is een verbastering van het Spaanse woord tranquilo, dat 'kalm aan' betekent.

Volgens Blokhuis is de campagne niet bedoeld om met het vingertje te wijzen, maar wel om mensen bewuster te maken. In het Nationaal Preventieakkoord was al afgesproken dat het bewustzijn van het gebruik van alcohol en de kennis van de effecten omhoog moet en dat het percentage overmatige en zware drinkers juist moet worden verlaagd.

Schade wordt onderschat

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid komt naar voren dat de persoonlijke en maatschappelijke schade van alcoholgebruik in Nederland nog steeds wordt onderschat. Zo weten de meeste mensen niet dat alcohol het risico op kanker, dementie of een miskraam vergroot.

Verder schat menigeen de kosten van alcohol voor de samenleving te laag in. Die bedragen tussen de 2,3 en 4,2 miljard euro per jaar.

Dranquilo gaat meerdere jaren duren en begint in de aanloop naar 'Dry January', de campagne om een maand geen alcohol te drinken. Er worden online video's gepost op sociale media, er komen posters op billboards en vanaf februari zijn er ook reclamespotjes op televisie.