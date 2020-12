Erasmus MC verdient miljoenen aan beursgang biotechbedrijf

Het Rotterdamse Erasmus MC houdt mogelijk ruim 35 miljoen euro over aan de beursgang van een biotechbedrijf dat er een belangrijke vinding deed. Het ziekenhuis heeft bijna 4 procent van de aandelen van het bedrijf Harbour Biomed, dat gisteren naar de beurs in Hongkong ging.

Het ziekenhuis kan het belang vanaf juni volgend jaar verzilveren. Afhankelijk van de koers kan de opbrengst hoger of lager uitvallen. "De opbrengst gaan we gebruiken voor onderwijs en onderzoek", zegt financieel bestuurder Paul Boomkamp in het FD. Volgens de krant is het de eerste keer dat een universitair medisch centrum zoveel geld overhoudt aan een ontdekking die daar is gedaan.

Meer dan tien jaar geleden is het beleid ingezet om ontdekkingen die in het ziekenhuis worden gedaan beter te beschermen.

Antilichamen

De Rotterdamse hoogleraar Frank Grosveld werkte sinds 2000 in zijn laboratoria aan de vinding die Harbour Biomed gebruikt. Hij paste muizen genetisch aan, zodat ze menselijke antilichamen produceerden. "Dat is voor die muizen geen enkel probleem, want ze weten niet anders", zegt Grosveld op de website van Erasmus MC.

Muizen kunnen op die manier worden ingezet om op grote schaal antilichamen voor mensen te maken. Die antilichamen kunnen weer gebruikt worden voor nieuwe medicijnen.

Eerder meldde Grosveld dat hij een antilichaam heeft gevonden tegen de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Aan de ontwikkeling daarvan wordt nog altijd gewerkt.