Time verkiest Joe Biden en Kamala Harris tot Persoon van het jaar

De aankomend president en vicepresident van de Verenigde Staten, Joe Biden en Kamala Harris, zijn door tijdschrift Time verkozen tot Persoon van het jaar 2020.

Volgens hoofdredacteur Edward Felsenthal hebben Biden en Harris "het Amerikaanse verhaal veranderd, door te laten zien dat empathie sterker is dan verdeeldheid en omdat ze een rouwende wereld willen genezen".

Sinds 1927 kiest Time de persoon die volgens het blad het invloedrijkst is geweest in het afgelopen jaar. Sinds Franklin D. Roosevelt is iedere president tijdens zijn regeerperiode Persoon van het jaar geworden. Onder de andere uitverkorenen zijn Mahatma Gandhi, Winston Churchill en Adolf Hitler (in 1938). Het is de eerste keer dat het blad een vicepresident bekroont, zegt Felsenthal.

BTS en LeBron James

De andere kanshebbers waren president Trump, zorgpersoneel in de frontlinie en Anthony Fauci, en de beweging voor raciale gerechtigheid.

Time reikte nog andere titels uit: zo is de Koreaanse boyband BTS Entertainer van het jaar geworden en basketballer LeBron James Sporter van het jaar.

Vorig jaar werd klimaatactiviste Greta Thunberg verkozen tot Persoon van het jaar. De 17-jarige Zweedse werd bekend toen ze besloot te stoppen met school en zich in te zetten voor het klimaat.