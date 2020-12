Verstappen kijkt alweer vooruit: 'Makkelijk om gemotiveerd te blijven'

De coronacrisis veranderde de racekalender in een achtbaan: de helft van de oorspronkelijke grand prixs sneuvelde en de start van het seizoen werd uitgesteld. Met zeventien races in ruim vijf maanden werd de koningsklasse van de autosport nog gered.

Max Verstappen is in Abu Dhabi vooral blij dat het Formule 1-seizoen er bijna op zit en dat hij weer tijd krijgt voor ontspanning. "Ik wil racen en dan naar huis. Plezier maken met vrienden en familie. Ik houd van lekker eten, dus dat gaat zeker gebeuren."

"Fijn dat we straks pauze hebben. Het was een intense tijd. Vooral de crew is aan vakantie toe na een gek en loodzwaar seizoen."

Of Verstappen op zijn wenken zal worden bediend, is nog de vraag. De voorlopige Formule 1-kalender puilt uit met een recordaantal races (23 stuks), maar de mondiale coronacrisis maakt alle routes van het reizende circus voorlopig nog onzeker.

Voor 2021 hoopt Verstappen op een terugkeer naar het gebruikelijke ritme: een seizoen dat in maart start in Australië en eind november in Abu Dhabi eindigt. "Ik wil graag een normaal jaar. Liever geen zogenoemde 'triple headers'. Drie races in drie weekenden is loodzwaar voor het personeel."

Natuurlijk steekt het dat de teller in 2020 bleef steken op één GP-zege, in augustus op Silverstone. "Uiteraard wil ik proberen hier in Abu Dhabi met een overwinning af te sluiten. We gaan er vol voor en hebben niets te verliezen, maar ik heb niet voor niets bij de persconferenties een abonnement op de derde stoel. Mercedes is de baas."

"Snel was ik altijd al, maar ervaring telt. Ik weet nu beter wanneer ik risico moet nemen en wanneer niet. Bijvoorbeeld in de eerste ronde", aldus de 23-jarige coureur, die niet meer de jongste wereldkampioen ooit kan worden.

Hoewel de gedroomde wereldtitel ver buiten beeld bleef, kijkt Verstappen tevreden terug op zijn zesde Formule 1-seizoen. "Het was best goed en ik heb lol gehad. Ik ben een betere coureur geworden en heb geleerd van fouten."

"Sommige mensen doen alsof we op de laatste startrij staan. Onze tegenstander is een geoliede machine. We weten hoe sterk Mercedes is en pushen steeds om onze auto te begrijpen en te verbeteren. Dat is cruciaal voor 2021."

Ook voor zijn renstal heeft Verstappen lovende woorden. "Het team is gegroeid. We kwamen opnieuw tekort voor de titel en hebben snel geaccepteerd dat het weer niet zou lukken, maar we zijn wel de een na beste."

Verstappen hoopt het gat naar Mercedes alsnog te dichten. "Ze domineren al jaren en de regels veranderen nauwelijks, dus we kunnen niet echt grote stappen zetten. Mercedes zal opnieuw moeilijk te verslaan zijn, maar ik denk dat we competitiever worden. Dat geldt ook voor onze Honda-motor."

De negenvoudig GP-winnaar is blij met de aanstaande winterstop, maar beseft: over een paar weken gaat het weer kriebelen. "Ik heb er nu al zin in. Niemand weet wat er gebeurt, maar ik hoop te laten zien wat we in huis hebben. De teamspirit is erg goed. Kijk maar eens naar de pitstops: zo snel. Ze werken keihard. Het is voor mij gemakkelijk gemotiveerd te blijven."

Nieuwe coureur?

En wie zijn teamgenoot wordt in 2021? "Geen idee", zegt Verstappen over de vacature die na Abu Dhabi zal worden vervuld. Red Bull Racing probeert teamgenoot Alex Albon aan de praat te krijgen, maar de prestaties van de Thaise coureur laten al maanden te wensen over.

In de jacht op Mercedes heeft Red Bull twee ervaren alternatieven achter de hand: veteraan Nico Hülkenberg en kersvers GP-winnaar Sergio Pérez.

"Natuurlijk hebben we het er intern over gehad. We zijn er open over en de teamleiding luistert naar me, maar ik ben niet degene die besluit. Ik zie wel wat er gebeurt."