EU-leiders eens over uitbreiding sancties Turkije, nog geen akkoord over klimaat

De Europese Unie gaat nieuwe sancties opleggen aan Turkije, hebben de EU-leiders afgesproken. De reden daarvoor zijn de illegale gasboringen in de Middellandse Zee bij Griekenland en Cyprus. Turkije maakt aanspraak op wateren die volgens het internationale recht bij Griekenland en Cyprus horen.

Griekenland en Cyprus willen al langer dat de EU maatregelen neemt tegen de Turken. Tot nu toe zijn er alleen tegen twee functionarissen van het Turkse staatsoliebedrijf strafmaatregelen genomen, zoals een inreisverbod in de EU.

Turkije is nog steeds officieel kandidaat-lidstaat voor de EU, maar de relatie staat de afgelopen jaren onder druk. De laatste maanden stuurde Ankara marineschepen naar het zeegebied nabij Cyprus en Griekenland om schietoefeningen te doen. Die landen reageerden daar woedend op en werden gesteund door Brussel.

Met de nieuwe sancties kunnen zowel individuen als bedrijven worden gestraft die betrokken zijn bij de boringen. De ministers van Buitenlandse Zaken zullen een lijst met nieuwe namen opstellen.

Nog geen akkoord over klimaat

De EU-leiders kwamen tot dit besluit op een top, waar gisteravond ook al een akkoord werd bereikt over de impasse met Hongarije en Polen, en de begroting van de komende jaren. De top gaat vandaag de tweede dag in.

Vannacht is gesproken over het klimaat. Daarover is nog geen akkoord bereikt. "De landen zijn het erover eens dat over tien jaar alle broeikasgas-uitstoot met 55 procent moet zijn teruggedrongen, maar er is nog geen akkoord over hoe het geld verdeeld moet worden", zegt Brussel-redacteur Bert van Slooten. "Polen wil meer geld uit de pot, de andere landen willen weten waar het land dat voor nodig heeft."

Polen wijst op de oude industrie in het land. "Er zijn veel steenkool- en bruinkoolcentrales die erg vervuilend zijn. Dat moet worden omgebouwd naar schonere vormen van energie-opwekking. Dat kost geld."

Brexit

Later op de dag praat voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen de leiders bij over de voortgang van de gesprekken met de Britse premier Johnson over de brexit. Daarnaast volgen er nog gesprekken over de bankenunie met president van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde en ook terrorismebestrijding komt nog aan bod. In Frankrijk en Oostenrijk werden onlangs aanslagen gepleegd.