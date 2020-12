EU-leiders eens over terugdringen CO2-uitstoot en uitbreiding sancties Turkije

De EU moet in 2030 minstens 55 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dat zijn de EU-leiders overeengekomen op een top in Brussel. Ze zaten daarvoor de hele nacht in vergadering.

Verschillende landen stelden dat zij CO2-besparingen veel moeilijker kunnen bereiken. Vooral Polen lag lang dwars. Het land is voor zijn elektriciteitsproductie sterk afhankelijk van kolencentrales en daarom eiste Polen financiële steun van de andere landen. Onduidelijk is nog in hoeverre die steun er komt.

Gisteren bereikten de leiders al een akkoord over de EU-begroting. Een groot deel van die nieuwe begroting is bedoeld om de klimaatplannen van de EU te financieren. Vandaag is de tweede dag van de top.

De EU beloofde vijf jaar geleden op de klimaatconferentie van Parijs om in 2050 klimaatneutraal te worden. Daarna begon binnen de EU het gevecht over welke landen daarvoor de zwaarste inspanningen moesten doen. EU-leiders konden het daarover lange tijd niet eens worden, maar hebben dus nu alsnog een akkoord.

Sancties Turkije

De EU-leiders hebben verder afgesproken dat er nieuwe sancties worden opgelegd aan Turkije. De reden daarvoor zijn de illegale gasboringen in de Middellandse Zee bij Griekenland en Cyprus. Turkije maakt aanspraak op wateren die volgens het internationale recht bij Griekenland en Cyprus horen.

Griekenland en Cyprus wilden al langer dat de EU maatregelen neemt tegen de Turken. Tot nu toe zijn er alleen tegen twee functionarissen van het Turkse staatsoliebedrijf strafmaatregelen genomen, zoals een inreisverbod in de EU.

Turkije is nog steeds officieel kandidaat-lidstaat voor de EU, maar de relatie staat de afgelopen jaren onder druk. De laatste maanden stuurde Ankara marineschepen naar het zeegebied nabij Cyprus en Griekenland om schietoefeningen te doen. Die landen reageerden daar woedend op en werden gesteund door Brussel.

Met de nieuwe sancties kunnen zowel individuen als bedrijven worden gestraft die betrokken zijn bij de boringen. De ministers van Buitenlandse Zaken zullen een lijst met nieuwe namen opstellen.

Brexit

Later op de dag praat voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen de leiders bij over de voortgang van de gesprekken met de Britse premier Johnson over de brexit. Daarnaast volgen er nog gesprekken over de bankenunie met president van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde en ook terrorismebestrijding komt nog aan bod. In Frankrijk en Oostenrijk werden onlangs aanslagen gepleegd.