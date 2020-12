'Geen massale leegstand van kantoren door thuiswerken'

De leegstand van kantoren blijft de komende jaren behapbaar, ook al gaat kantoorpersoneel structureel meer thuiswerken. Die verwachting spreekt vastgoedadviseur Colliers International uit in een rapport over de kantorenmarkt.

Volgens Colliers rekenen werkgevers erop dat medewerkers straks wekelijks een dag extra zullen thuiswerken. Als werknemers dan zelf mogen bepalen op welke dagen, zullen ze dat volgens Colliers vooral op woensdagen en vrijdagen doen.

Op maandag, dinsdag en donderdag zullen er relatief veel mensen op kantoor zijn en heb je dus ook nog steeds veel ruimte nodig. Colliers denkt dat in dat geval de leegstand stijgt van 8,5 procent nu naar maximaal 11 procent in 2024.

Als de werkgever bepaalt wanneer personeel thuiswerkt, zal die dat gelijkmatiger over de week uitspreiden, denkt Colliers. Dan is er dus minder ruimte nodig op kantoor. In dat geval kan de leegstand stijgen naar 16 procent in 2024, maar de vastgoedadviseur denkt dat het eerste scenario, met meer vrijheid voor de werknemers, het meest voor de hand ligt.

Lange termijn

Op korte termijn neemt de leegstand maar weinig toe, denkt de vastgoedadviseur. "Slechts één op de tien werkgevers kan op dit moment onderhandelen over een aflopend huurcontract. Door de onduidelijke situatie verlengen ze alsnog vaak voor een korte periode", zegt Dré van Leeuwen, hoofd kantorenvastgoed van Colliers. "Pas als iedereen is gevaccineerd en medewerkers weer welkom zijn op kantoor, kunnen bedrijven een nieuwe huisvestingsstrategie opstellen."

De dalende vraag naar kantoorruimte zal ook per locatie verschillen. De centra van de vijf grote steden en locaties als de Zuidas zullen er weinig van merken, denkt Colliers. Maar gebieden die het nu al moeilijk hebben, zullen het nog moeilijker krijgen. Colliers noemt daarbij plekken als de Plaspoelpolder in Rijswijk, Flight Forum in Eindhoven, Goudse Poort in Gouda, Lage Weide en Oudenrijn in Utrecht, Brainpark Rotterdam en Rivium in Capelle aan den IJssel.

"Vastgoedeigenaren worden in deze gebieden gedwongen om voor hun kantoor naar alternatieven te kijken", zegt Van Leeuwen. "Met een enorm tekort aan woningen is een nieuwe bestemming snel gevonden en dat is een mogelijk positieve uitkomst van deze situatie.''