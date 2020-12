'Liever geen kerstverlof zorgpersoneel Brabant' • Mogelijk maandag eerste vaccinaties VS

Een kwart van de aankomende artsen denkt erover te stoppen. De hoge werkdruk en het opleidingsklimaat in ziekenhuizen gaat ten koste van het werkplezier van artsen in opleiding, blijkt uit een enquête van De Jonge Specialist, waar De Volkskrant over schrijft. Aan de enquête deden 1500 jonge artsen mee. Ondanks de uitkomst zeggen bijna alle ondervraagden zeer bevlogen te zijn over hun werk.

Tijdens de coronacrisis werd 60 procent van de ondervraagden ingezet op covid-afdelingen. Zij ervoeren in de eerste golf minder werkdruk dan in de periode daarvoor. 14 procent van de jonge artsen had het gevoel gehaast te moeten werken, tegenover 22 procent voor de pandemie. De afgenomen druk wordt deels toegeschreven aan het feit dat de reguliere zorg werd afgeschaald en de opleiding voor jonge artsen werd stopgezet.

In augustus bleek ook al dat de werkdruk voor een groot deel van de jonge artsen te groot werd. Toen bleek al dat de helft van de ondervraagden er weleens over gedacht had om met het werk te stoppen. "Een derde van de jonge artsen ervaart machtsmisbruik door oudere collega's. De steun van de supervisor, een ervaren specialist van wie je afhankelijk bent, wordt als matig beoordeeld", zei Meike Blezer van De Jonge Dokter destijds in het NOS Radio 1 Journaal.