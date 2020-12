Adviesorgaan: Pfizer-vaccin veilig genoeg voor VS • Canada bijna klaar voor inentingen

De EK kunstrijden, die in januari in de Kroatische hoofdstad Zagreb gehouden zouden worden, zijn van de baan. De Internationale Schaatsunie (ISU) heeft laten weten dat het vanwege de coronapandemie niet verantwoord is het evenement te laten doorgaan.

Het is voor het eerst sinds 1947 dat de EK geen doorgang vinden. Omdat mogelijk ook de WK in maart in Zweden geschrapt worden, onderzoekt de ISU of die nog naar april verschoven kunnen worden. Op de WK zijn olympische tickets te verdienen voor de Spelen in Peking in 2022.