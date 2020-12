Frustraties voeren boventoon bij Feyenoord: 'Na de 1-0 werd het vrij kansloos'

Nadat Feyenoord met 1-0 achter was gekomen, "een vervelende goal" vond Berghuis, waren de Rotterdammers geen enkele keer dicht bij een gelijkmaker. "Na de goal werd het vrij kansloos. Omdat we geen kansen creëren, eigenlijk."

Tandeloos, inspiratieloos, machteloos; het deed af en toe pijn aan de ogen wat Feyenoord liet zien tegen Wolfsberger AC. In een wedstrijd die gewonnen móést worden om te overwinteren in de Europa League, maar uiteindelijk met 1-0 verloren ging .

Eén van de mannen die daar, samen met Berghuis, voor had moeten zorgen was Nicolai Jørgensen. Maar de Deense spits speelde opnieuw een slechte wedstrijd. "Dit is zo frustrerend", baalde Jørgensen. "Ik had het gevoel dat we ons zo goed voorbereid hadden, we waren er klaar voor, dat kon je voelen."

Het tegendeel bleek waar. Jørgensen: "Ik weet niet waarom we slecht spelen. Het was wat chaotisch, we creëerden de hele wedstrijd bijna niks", sloot hij zich aan bij de woorden van Berghuis. "Dan win je niet."