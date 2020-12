AZ treurt in Kroatië: 'We hadden moeten winnen, zo simpel is het'

AZ-trainer Jansen: 'In de eerste helft vergeten de trekker over de halen' - NOS

"We zijn in de eerste helft ook vergeten de trekker over te halen", analyseerde Jansen de aardige mogelijkheden voor Myron Boadu (3x), Jesper Karlsson en Yuki Sugawara. "Uiteindelijk speel je nog een verliespartij, omdat je hoort dat onze 1-1 niet genoeg is."

Met de andere wedstrijd doelde Jansen op de situatie bij Napoli-Real Sociedad, waar het lang 1-0 stond voor de Italianen, waardoor een gelijkspel voor de Alkmaarders genoeg was om te overwinteren. Maar toen de Spanjaarden op de valreep gelijkmaakten in Napels moest er gewonnen worden en dat lukte niet.

"Dit is hard", reageerde trainer Pascal Jansen na afloop. "Deze was heel belangrijk. Je speelt om te winnen en gezien het verloop bij de andere wedstrijd leek een gelijkspel ook genoeg. Maar het mocht niet zo zijn."

De teleurstelling was groot na afloop in Rijeka. Heel groot. Na de late 2-1 nederlaag, het winnende Kroatische doelpunt viel diep in blessuretijd, zag AZ plaatsing voor de knock-outfase van de Europa League aan zich voorbij gaan.

Koopmeiners: 'We hadden moeten winnen, zo simpel is het' - NOS

Ook voor aanvoerder Teun Koopmeiners viel de uitschakeling zwaar. "Dit komt heel hard aan. We beloonden onszelf helaas niet met een goal, wel waren we over het spel redelijk tevreden. We hoopten dat in de tweede helft door te kunnen zetten en kwamen na de 1-0 nog wel op gelijke hoogte, maar daar is eigenlijk wel alles mee gezegd", aldus Koopmeiners.

Dat AZ uiteindelijk ook nog verloor, maakte voor Koopmeiners dan ook niet niet heel veel meer uit. "De klap was er al. Je had hier moeten winnen. Zo simpel is het."

Rode kaart

Niet voor het eerst dit seizoen eindigde AZ het duel ook nog eens met tien man. Iets waar Jansen zich aan blijft storen. "We moeten echt zorgen dat we uit dit soort situaties blijven. Dit is de zesde rode kaart van het seizoen. Dat is te bizar voor woorden."

"We hebben een aantal jongens die snel aangebrand zijn, maar we moeten dit voorkomen. We hadden die elf man knetterhard nodig om te winnen."

Dat gebeurde dus niet. Zo kwam er een einde aan een week waarin AZ na het 1-1 gelijkspel tegen Napoli een goed vooruitzicht had op overwintering in Europa.

Het verrassende ontslag van Arne Slot en nederlagen tegen FC Groningen (2-1) en Rijeka zorgden uiteindelijk voor een, op z'n zachtst gezegd, roerige week.